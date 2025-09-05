Куда сходить в Воронеже на выходных 6–7 сентября

Первые сентябрьские выходные — прекрасная возможность попрощаться с летом и ярко начать новый сезон. В городе вас ждут грандиозные фестивали под открытым небом, бесплатные концерты, театральные постановки и выставки. Составьте свой маршрут и зарядитесь впечатлениями на всю осень.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фестиваль «Город-сад» (0+)

Воронеж, Адмиралтейская площадь и Петровская набережная // 6–7 сентября, с 10:00 до 19:00

Главное событие выходных — 15-й международный ландшафтный форум. Гостей ждут потрясающие цветочные композиции, ярмарка растений, выступления ВИА «Лейся, песня» и симфонического оркестра. На акватории водохранилища можно будет увидеть парусную регату и уникальную плавучую избу, где покажут театрализованное представление. Два раза в день (в 11:00 и 16:00) ростовский конный театр представит патриотическое шоу «Золото Дона».

Современный фольклорный фестиваль «Жатва» (6+)

Воронеж, с. Малышево, ул. Октябрьская, 384/5 (Эко-отель «Сыч») // 6 сентября, с 12:00 до 22:00

Фото: live.mts.ru

Мультижанровый фестиваль предлагает современное прочтение народных традиций. Центром станет «Деревня сказок» — интерактивная площадка с иммерсивной игрой по мотивам древних мифов. Уличные театры из Санкт-Петербурга и Воронежа подготовили перформансы, вдохновленные русской культурой. В программе: хороводы, мастер-классы, лекции и ярмарка. Завершится день большим концертом с участием групп TMNV, «Хвоя», «Стерео Коромысло» и хедлайнера — коллектива Zventa Sventana.

Открытие сезона воронежской филармонии. Л. Бетховен (12+)

Воронеж, Воронежская филармония (площадь Ленина, 11а) // 6 сентября, 18:00

Фото: https://vrnmusic.ru

Открытие 100-го симфонического сезона Воронежской филармонии стартует с исполнения Девятой симфонии Людвига ван Бетховена, также известной как "Хоральная" или "с хором". В концерте участвуют солисты Большого театра и ведущих оперных театров, Воронежский академический симфонический оркестр, а также хоры из Белгорода и Воронежа. Билеты доступны по абонементу №1 «Симфоническая музыка по субботам».

Концерт группы Tokay в парке «Дельфин» (12+)

Воронеж, парк «Дельфин», амфитеатр // 6 сентября, 19:00

Фото: vk.com/dolphinvoronezh

Музыканты исполнят композиции из своего нового альбома, а также треки, вошедшие в виниловую пластинку «Вино». Отличная возможность насладиться живой музыкой в уютной атмосфере парка. Вход свободный.

Классическая музыка в парке «Дельфин» (6+)

Воронеж, парк «Дельфин», у маяка // 7 сентября, 13:00

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пианистка Дарья Кузьмичева исполнит популярные классические и современные произведения. Идеальный вариант для спокойного воскресного отдыха на свежем воздухе всей семьей. Вход свободный.

Концерты «По-осеннему шепчут листья» (12+)

Воронежская область, Рамонь, Дворцовый комплекс Ольденбургских // 6–7 сентября, 14:00

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В усадьбе Ольденбургских пройдут концерты, посвященные осени. В программе — романсы и песни. Исполнят Елена Старкова и Игорь Ходяков (вокал), аккомпанирует Михаил Князев (фортепиано). Концерт пройдет в Доме с ризалитами.

Егор Якимов