Пермский театр оперы и балета обновил состав

Пермский театр оперы и балета представил сегодня новый состав труппы. На освободившуюся ставку после увольнения по собственному желанию штатного режиссёра Федора Федотова пришел молодой постановщик Михаил Агаджанян.

Также к труппе присоединились концертмейстер Александр Байзетов, сопрано Алина Отяковская и Анна Щербакова, тенора Давид Есаян и Матвей Мокеров и концертмейстер Екатерина Пресслер. Бывший второй хормейстер Даниил Журилов перешел на должность ассистента главного дирижёра. А его место занял Константин Погребовский.

Баритон Василий Ладюк ушел из штата театра, но продолжит работу в качестве приглашенного солиста, а тенор Карлен Манукян переходит в Большой театр России.