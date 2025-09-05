Житель Усинска попытался оставить город без сотовой связи

23-летний житель Республики Коми поддался на предложение спецслужб Украины совершить диверсию. Мужчина попытался оставить весь Усинск без мобильной связи. Следственное подразделение УФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия. Благодаря этому установлено, что в июле текущего года фигурант поджег один из объектов связи мобильного оператора на территории Усинска, чтобы добиться прекращения его работы. Однако разрушения и повреждения оборудования не произошло, а желаемые им последствия не наступили»,— пояснили «Ъ» в управлении.

По данным регионального ФСБ, злоумышленник задержан. Он дал признательные показания и сообщил, что ранее получил от неустановленного пользователя мессенджера Telegram предложение совершить поджог объекта связи. «В ходе расследования выяснилось, что ранее он же по заданию украинских спецслужб сделал съемку здания железнодорожного вокзала города, его путей и трансформатора в расчете на последующий поджог поездов»,— уточнили «Ъ» в управлении.

Суд сегодня заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для выявления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Как ранее сообщал «Ъ», в столице Коми сыктывкарский студент сжег тепловоз, чтобы парализовать движение железнодорожного транспорта.

Дарья Шучалина, Сыктывкар