Гуф, выставка Зураба Церетели и «Пролетая над гнездом кукушки»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать симфоническое исполнение песен Linkin Park, концерт по стихам Бориса Рыжего и выступление рэпера Гуфа. В музеях — увидеть выставку «Небесная Сортировка», печатную графику о реке Чусовой и работы Зураба Церетели. В театрах — посетить фестиваль «Реальный театр» и оперу «Снегурочка». В кино — посмотреть фильмы «Брак по-итальянски» и «Пролетая над гнездом кукушки». А лекторы расскажут о французской «новой волне», челябинском рок-н-ролле и искусстве Татарстана. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал» 6 сентября пройдет концерт клуба исторических танцев «Pas de cote». Участники клуба исполнят менуэт, сарабанду, жигу, контрдансы, расскажут об особенностях этикета и проведут для желающих танцевальный мастер-класс. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Во Дворце культуры железнодорожников 6 сентября оркестр Muse сыграет при свечах мотивы из известных фильмов — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник». Как указывают организаторы, посетителей ждет «вечер, достойный сторис». Билеты — от 2,3 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 6 сентября состоится концерт музыканта-экспериментатора Льва Гутовского и челябинского коллектива «НХА». Он создает музыкально-пластические композиции и превращает выступления в перформансы, а в своих программах соединяет инструментальную и электронную музыку разных жанров. Вход — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 7 сентября пройдет концерт CAGMO, на котором исполнят программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Посетители услышат симфонические версии песен рок-группы, в частности — «Numb», «In The end», «Faint», «What I’ve Done», «Bleed it Out». Стоимость билетов — от 2,8 тыс. руб. до 6,2 тыс. руб.

На летней эстраде Литературного квартала 7 сентября пройдет концерт «Я тоже стану музыкантом» в рамках Дней Бориса Рыжего. Прозвучат бардовские песни и рок-интерпретации его стихов. Среди выступающих — артисты Свердловского театра драмы, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, бард Андрей Крамаренко, лидер группы «Авангард Леонтьев» Алексей Шестаков. Билеты — 500 руб.

В МТС Live 11 сентября выступит рэпер Гуф. Он исполнит старые и более свежие хиты, тур должен стать прощальным. Рэпер известен треками «Ice Baby», «Город дорог», «Грустный», «Новогодняя» и другими. Билеты стоят от 2,5 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В галерее «Синара Арт» с 4 сентября работает выставка «Небесная Сортировка». Экспонаты затрагивают темы утраты, взаимодействия с памятью и наследием. Слово «Сортировка» в названии выступает не только как название района Екатеринбурга, но и как обозначение своеобразной «сортировочной станции». На выставке представлены живописные полотна, графические листы и объекты девяти художников. Экспозиция продлится до 1 октября. Билеты в музей — 400 руб.

Музей истории Екатеринбурга 6 сентября проведет экскурсию по Вторчермету «Все меня любили...», посвященную детству поэта Бориса Рыжего. Посетители увидят дом, где он жил, школу, в которой он учился, и узнают больше о детстве поэта и его окружении в тот период. Стоимость — 500 руб.

Проект «Центр города» (ТК «Сити-центр») с 7 сентября открывает выставку печатной графики Насти Распопиной «Бойцы». Работы вдохновлены очерками Дмитрия Мамина-Сибиряка, которые он написал после путешествия по реке Чусовой. «Бойцы» — это народное название камней, которые встречаются на реке. Автор наблюдает за тем, как мир реки Чусовой наделяют мистическим смыслом, а в своих работах использовала разные материалы, в частности, ткань, скотч, полипропилен. Вход свободный, выставка продлится до 11 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал» 7 сентября пройдет кураторская экскурсия «Покидая кокон: Живопись Николая Сажина» по выставке работ художника, ее проведет куратор экспозиции Глеб Савенко. Он расскажет о концептуальности в искусстве и о нонконформизме Николая Сажина — «непредсказуемо изменчивом, но таком узнаваемом». Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В выставочном пространстве «Главный проспект» 9 сентября открывается выставка «Я художником родился», на которой представлены работы Зураба Церетели за 30 лет, в том числе из одноименного цикла. Автор отсылает к своим первым работам, которые создавал во время каникул в деревне, и в то же время стремится «взращивать красоту вокруг себя», как это делает сама природа. На выставке можно увидеть живописные полотна, графические работы, произведения в технике горячей эмали, а также скульптурные композиции. Выставка продлится до 19 октября, стоимость билетов в музей — 300 руб.

Спектакли

В парке «Литературного квартала» 7 сентября пройдет пластический спектакль «Закоулочки» от екатеринбургского театра «Игра» в коллаборации с пермским «Свободным театром современного танца». Постановка о тех и для тех, «кого встречали по одежке и кому было одиноко среди толпы». Вход свободный.

В Екатеринбурге 9 сентября стартует фестиваль «Реальный театр», в котором примут участие театры из Воронежа, Новосибирска, Москвы, Омска и других городов. На сцене ТЮЗа, театра драмы и кукольного театра они покажут спектакли «Стоики», «Е-Ее-Ее!», «Принц Гомбургский», «Парадокс об актере и жестокости» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском театре оперы и балета 11 сентября сыграют оперу «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова. Это восьмая постановка оперы в театре, ее премьера состоялась в июне 2025 года. Для постановки театр пригласил представителей «нового поколения» режиссеров и художников. Ставил спектакль Антон Морозов, а оформлением занималась Катя Никитина. Билеты стоят от 600 до 6 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 7 сентября покажут документальный фильм «Тайная жизнь Уффици» на языке оригинала с русскими субтитрами. Он рассказывает о галерее Уфицци, которая является одним из старейших музеев мира, и работе ее сотрудников, в частности, — переговорах с британским скульптором Энтони Гормли о размещении его работы. Билеты — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 7 сентября покажут киноверсию оперы «Дзеффирелли: Сельская честь» в постановке Франко Дзеффирелли на итальянском языке с русскими субтитрами. Опера считается первым произведением в жанре веризма и показывает жизнь крестьян Сицилии. В постановке участвуют Елена Образцова и Пласидо Доминго. Билеты — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра с 11 по 17 сентября пройдут показы фильма Витторио Де Сика «Брак по-итальянски» на итальянском языке с русскими субтитрами. Он рассказывает историю любви Филумены и Доменико, которые знакомятся в публичном доме, а затем, спустя годы, встречаются вновь и живут вместе, однако герой собирается жениться на другой. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра с 11 по 17 сентября будут показывать фильм «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Герой Джека Николсона попадает из колонии в психиатрическую клинику, где конфликтует со строгой старшей медсестрой Милдред Рэтчед и пытается доказать другим пациентам, что они не обязаны подчиняться ее порядкам. Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции

В Музее андеграунда 9 сентября пройдет просмотр фильма Жан-Люка Годара «Жить своей жизнью» и лекция философа Михаила Витушко. Он расскажет о кинематографической революции французской «новой волны», философии монтажа и о том, как Годар работал с цитатами и как отражено политическое в его картинах. Вход по обычному билету — 400 руб., по льготному — 200 руб.

В Ельцин-центре 10 сентября пройдет лекция «Позднесоветское искусство Татарстана: традиция и эксперименты». Ее прочитает старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств республики Татарстан Разиля Ильясова. Лекция посвящена позднесоветскому искусству Татарстана, которое объединяло официальные методы соцреализма и авангардные и национальные художественные традиции. Вход бесплатный, нужно зарегистрироваться заранее.

В Музее андеграунда 12 сентября пройдет лекция Романа Грибанова «Челябинский рок-н-ролл от 1965 года до наших дней». Посетители узнают о наиболее заметных событиях и личностях челябинского рок-н-ролла, увидят фото и клипы местных коллективов. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Подготовила Анна Капустина