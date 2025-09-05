Forbes: основатель 2ГИС Александр Сысоев продал долю в компании

Основатель сервиса офлайн-карт 2ГИС Александр Сысоев продал свою долю и покинул компанию. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источники.

Документы о продаже 2ГИС были подписаны еще 28 июля. А 1 августа к компании присоединились четыре юридических лица. Сумма сделки и имя покупателя не разглашаются, однако, по словам источников издания, господин Сысоев продал свою долю структуре Сбера.

По оценкам экспертов, цена четверти доли компании может составлять от 5,5 млрд руб. до 14 млрд руб. Однако если у Сбера был опцион с заранее прописанными условиями покупки, стоимость могла быть нерыночной.

Еще в 2020 году дочерняя компания Сбера ООО «Цифровые активы» приобрела 71,94% акций ООО «Дубльгис», а 3% доли получила совместная организация Сбербанка и Mail.ru Group (сейчас VK). Оставшиеся 25% сохранили основатели и менеджмент компании.

Партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов заявил в интервью Forbes, что продажа 2ГИС не стала неожиданностью для участников рынка. По его словам, Сбер покупал компанию поэтапно, и ключевая сделка была заключена еще в 2020 году.