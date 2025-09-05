Приговор экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья
Бывшего замглавы Приволжского управления Ростехнадзора приговорили к 6,5 годам лишения свободы
Фигурантов дела Ростехнадзора приговорили к 17,5 годам лишения свободы. Главный обвиняемый, экс-замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, получил 6,5 лет лишения свободы. В зале суда присутствовало много родственников фигурантов, некоторым из них пришлось стоять в дверях. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ