Приговор экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья

Бывшего замглавы Приволжского управления Ростехнадзора приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Фигурантов дела Ростехнадзора приговорили к 17,5 годам лишения свободы. Главный обвиняемый, экс-замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, получил 6,5 лет лишения свободы. В зале суда присутствовало много родственников фигурантов, некоторым из них пришлось стоять в дверях. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ