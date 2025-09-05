Восток за поворотом

Достичь поставленной властями цели нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к 2030 году при нынешних темпах поставок невозможно, следовало из профильных дискуссий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Для выполнения этого плана российским экспортерам необходимо заметно расширить присутствие как на уже знакомых, так и на новых азиатских рынках. Среди принимаемых мер — усиление роли торговых представительств РФ за рубежом, создание новых зон свободной торговли и снятие сохраняющихся тарифно-таможенных барьеров.

Международные сессии ВЭФ в текущем году подтвердили, что обсуждение идеи «поворота на Восток» себя исчерпало,— он фактически состоялся, и говорить теперь стоит о том, что надо делать дальше. Поэтому дискуссии на форуме были посвящены не абстрактным планам, а конкретным задачам и способам их выполнения. Ключевая цель — увеличение несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на две трети по сравнению с показателем 2023-го (тогда, по данным Минпромторга, он составил $146,3 млрд). Она, напомним, задана прошлогодним майским указом Владимира Путина.

Из обсуждений на ВЭФ следовало: добиться этой цели при нынешнем объеме отгрузок из РФ невозможно.

Для наращивания поставок экспортерам нужно не только осваивать новые рынки, но и точечно подбирать экспортную продукцию для продвижения в каждой конкретной стране, отметил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. Чтобы нехватка компетенций и знаний о торговом партнере не препятствовала расширению экспорта, власти намерены усиливать роль торговых представительств РФ за рубежом. Они, следовало из слов замминистра, должны нарабатывать базу практических знаний о том, что востребовано в той или иной стране, какие проекты в ней собираются реализовывать и как российские компании могут в них поучаствовать.

Бизнес-диалог россиян с торговыми партнерами на ВЭФ обнаружил и локальные цели для экспортеров. Например, для закрепления на рынках стран АСЕАН нужна дальнейшая либерализация торговых режимов: до конца 2025 года соглашение о зоне свободной торговли будет подписано между ЕАЭС и Индонезией, аналогичные договоренности могут быть достигнуты и с другими государствами АСЕАН.

Поддержать рост поставок может укрепление финансовой инфраструктуры: так, для развития сотрудничества между Россией и Таиландом понадобится внедрение современных платежных инструментов, отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский. Речь идет в том числе о пробных расчетах в криптовалюте.

Для расширения несырьевого экспорта в Индию, которая остается одним из ключевых российских партнеров, необходимо облегчить таможенно-тарифное регулирование, проработать механизмы для трансграничных платежей, решить проблемы с логистикой, отметила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, Индию необходимо «системно привлекать» как партнера для обсуждения регуляторики транспортно-логистических коридоров. Среди категорий товаров, экспорт которых из РФ может увеличиться,— продукция АПК, удобрения и металлургия.

Хотя общим фокусом международной части на ВЭФ стало обсуждение конкретных, а не общих вопросов, заявления о важности двусторонних партнерств в целом также звучали — в ходе бизнес-диалога Россия—Китай. С учетом участия Владимира Путина в саммите ШОС в Пекине, последовавшей за ним отмены виз в КНР для россиян и анонса аналогичного встречного шага участники сессии говорили о поворотном моменте в сотрудничестве двух стран. В экономической же плоскости обсуждения были посвящены в основном промышленной кооперации Москвы и Пекина, курс на которую ранее обозначили российские власти.

При этом параллельно решаются и точечные проблемы торговли двух стран. «За последние годы были выявлены случаи недобросовестной регистрации товарных знаков российских брендов третьими лицами на территории КНР. Благодаря пристальному вниманию китайских органов надзора к рынку, которые регулярно проводят проверки в онлайн- и офлайн-каналах, удается пресекать случаи продажи подделок, распространения ложной рекламы и других проявлений недобросовестной конкуренции»,— рассказали “Ъ” в Российском экспортном центре.

Кристина Боровикова