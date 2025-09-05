Основатель «Дубльгис» Александр Сысоев продал свою долю в компании

Основатель сервиса 2ГИС Александр Сысоев продал свою долю в ООО «Дубльгис». После этого он завершил работу в компании, пишет Forbes со ссылкой на источники в российской инвестиционно-банковской группе. Стоимость сделки не разглашается, однако эксперты оценивают ее в сумму от 5,5 млрд руб.

По данным издания, соглашение стороны оформили в конце июля. Предварительно, покупателем выступила структура «Сбера». Еще в августе 2020-го ООО «Цифровые активы» (принадлежит «Сбер») выкупило 71,94% акций УК ООО «Дубльгис», также 3% получило совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group (сейчас VK).

2ГИС был основан в 1999 году в Новосибирске Александром и Дмитрием Сысоевыми. На данный момент геосервис работает более чем в 1000 городах. Наибольшее количество городов — в России и Казахстане. Изначально 2ГИС входил в состав компании «Техноград плюс». В 2004 году было зарегистрировано ООО «Дубльгис», в котором Александр Сысоев занял пост генерального директора.

Александра Стрелкова