Plamenev, «Человек, который смеется» и «Дракула»

Челябинцев на предстоящей неделе ждет масса праздничных мероприятий к 289-летию города. На разных площадках города пройдут фестивали, посвященные керамике, музыке и дизайнерской моде. В Челябинск с концертами также приезжают Павел Пламенев, группа «Бригадный подряд», Distemper, оркестр Cagmo, а также комик Гурам Амарян. В театрах представят эскизы-спектакли «Первый мужчина, «Пучина», «Подсвечник», «Повесть о том, как поссорился Иван», а также мюзикл «Человек, который смеется». В городе пройдет маркет локальных брендов CHE_Market. В кинотеатрах выйдут в прокат фильмы «Дракула», «Беги» и «Три свадьбы и один побег».

Городские мероприятия

В Челябинске к 289-летию города администрация подготовила афишу праздничных мероприятий с 30 августа по 20 сентября. Среди них — региональный фестиваль керамики «Рукотворное тепло», который пройдет в Саду Победы. Мероприятие начинается в 10:00 с торжественного открытия. В это же время стартуют мастер-классы на гончарном круге, а также заработает выставка керамических изделий. Для гостей фестиваля организуют настольные и подвижные игры, викторину, конкурсы. Завершится фестиваль огненным шоу в 19:00. Вход свободный

Кроме того, в рамках празднования в центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина пройдет фестиваль уличных музыкантов. С 13:00 до 17:00 на главной сцене будут выступать разные исполнители и коллективы. Вход свободный

В Челябинске 12 сентября также пройдет фестиваль «Парад моды». Шоу с показом коллекций челябинских дизайнеров начнется на пересечении улиц Кирова и Коммуны в 18:30. Для демонстрации нарядов там установят подиум. В показе примут участие профессиональные модели и артисты Челябинска. Вход свободный

Концерты

В клубе Ozz 7 сентября выступит артист Павел Пламенев (Plamenev). Он занимается музыкой и выступает на сцене с 2013 года. Артист выпускает песни в жанрах хэви-метала, фолка, панка, джаза и многих других, экспериментируя со звучанием. В текстах Павел Пламенев поднимает темы патриотизма, сказки и мифов, религии, любви, самопознания. Стоимость билета — от 1,9 тыс. до 5 тыс. руб. 16+

В The Бочка 10 сентября выступит группа «Бригадный подряд». В этот раз коллектив исполнит свои хиты в формате «0,5 БП». Он подразумевает камерную обстановку и выступление без электричества. Фанаты «Бригадного подряда» смогут услышать любимые песни в новом звучании. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 2,2 тыс. руб. 18+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 11 сентября выступит симфонический оркестр Челябинской области совместно с заслуженным артистом РФ, пианистом Борисом Березовским. Вместе они исполнят симфонию «Манфред» Петра Чайковского, рапсодию в стиле блюз Джорджа Гервшина, а также музыкальную композицию Эрнста фон Донаньи. Стоимость билета 6 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 11 сентября пройдет концерт ска-панк-группы Distemper. Коллектив приезжает в Челябинск в рамках своего 36-летия. Организаторы концерта отмечают, что фанатов группы ждет шоу, которое отразит все грани творчества и репертуара Distemper. Стоимость билета — от 1,5 тыс. до 2,8 тыс. руб. 16+

В MTC Live Холле 12 сентября выступит оркестр Cagmo и исполнит «Симфонию Linkin Park при свечах». Со сцены прозвучат известные хиты группы — Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out в исполнении фортепиано, флейты, струнных и ударных инструментов. Стоимость билета — от 2,8 тыс. до 5,8 тыс. руб. 6+

В Центре международной торговли 12 сентября пройдет стендап-выступление комика Гурама Амаряна, участника множества известных проектов, в том числе шоу Stand Up на телеканале ТНТ. Помимо него в этот день на сцену выйдут и другие артисты — Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян. Стоимость билета — от 1,4 тыс. до 4,8 тыс. руб. 18+

Спектакли

В Молодежном театре 6 и 7 сентября можно посетить спектакли-эскизы, поставленные в рамках режиссерской лаборатории «Контур комедии». 6 сентября представят эскиз «Первый мужчина», посвященный значимости роли отца в жизни каждой девочки, и «Пучина» по пьесе Александра Островского, рассказывающей о девушке Лизе, которая пытается свою семью от нищеты и отчаяния. Возрастное ограничение на оба спектакля — 16+.

7 сентября в Молодежном театре продемонстрируют эскиз по комедии Альфреда де Мюссе «Подсвечник» о жене ревнивого нотариуса, которая заводит роман с драгунским офицером и просит одного из юных клерков сыграть роль ее мнимого любовника — «подсвечника». Еще один эскиз, который представят в этот день — «Повесть о том, как поссорился Иван». Он расскажет о многолетней дружбе двух почтенных дворян, которая переросла в затяжную и абсурдную судебную тяжбу, длящуюся долгие годы. Возрастное ограничение на все спектакли 16+. Вход свободный, по предварительной регистрации.

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 9 и 10 сентября в рамках второго фестиваля мировых премьер музыкальных театров России представят мюзикл «Человек, который смеется». На сцену выйдут артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Герой мюзикла Гуинплен носит на лице маску «вечного смеха». Ради того, чтобы увидеть его, простолюдины и благородные господа готовы заплатить любые деньги бродячей труппе артистов. Вскоре Гуинплену предстоит узнать тайну своего происхождения и оказаться перед выбором между уродством и красотой души. Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 16+

В театре имени Наума Орлова театральный сезон открывается 12 сентября со спектакля «Обломов» по одноименному роману Ивана Гончарова. Постановка «погрузит зрителей в подсознание и душу Ильи Ильича для разгадки тайны трагической гибели некогда состоятельного помещика». Стоимость билета — от 300 до 2,5 тыс. руб. 16

Выставки

В Центре международной торговли» с 6 по 7 сентября пройдет маркет локальных брендов CHE_Market. На нем будут представлены авторские украшения, одежда, аксессуары и многое другое. Стоимость билета 100 руб. 0+

Кино

В центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 7 сентября на сцене летнего театра пройдет показ фильмов под открытым небом. В 12:00 будут демонстрировать «Мое собачье дело» (Россия, 6+), в 14:00 — «Василиса и хранители времени» (2024, 12+), в 16:00 — «Возвращение попугая Кеши» (Россия, 6+). Вход свободный.

В кинотеатрах Челябинска 11 сентября выходит фильм «Дракула». Принц Влад II, граф Дракула возвращается с войны и узнает, что его возлюбленная, принцесса Елизавета, умерла. Гневаясь на бога, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания граф Дракула вновь встречает свою любовь, но уже в новом облике юной Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю. 18+

В челябинских кинотеатрах 11 сентября появится фильм «Беги». Вор-медвежатник Саша проникает в дом и становится свидетелем убийства. Теперь преступник пытается поймать его, но в этом время Саше необходимо успеть на утренник к сыну. От этого может зависеть будущее его брака. Главные роли сыграли Михаил Пореченков и Никита Кологривый. 16+

В кинотеатрах Челябинска 11 сентября появится в прокате фильм «Три свадьбы и один побег». Действие происходит в селе Хуап в Абхазии. Главная героиня Амра скоро окончит школу. После этого она мечтает стать актрисой, однако у матери по поводу будущего ее дочери другие планы. Она хочет, чтобы Амра удачно вышла замуж. Девушка обманом подает документы на актерский факультет, уверяя мать, что поступила в медицинский. Мать объявляет Амре, что займется ее судьбой только после того, как выдаст замуж старших дочерей. Теперь, чтобы исполнить мечту, Амре нужно ускорить замужество сестер или бежать из дома. Главную роль сыграла Полина Денисова. 16+.

