В Михайловске двое несовершеннолетних пешехода пострадали в ДТП

В Михайловске сегодня утром, 5 сентября, девочки 10 и 11 лет пострадали, переходя дорогу на улице Демидова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Предварительно, водитель легкового автомобиля Opel Astra «проявил невнимание к дорожной обстановке» и наехал на переходивших дорогу девочек вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Пострадавших доставили в больницу Ставрополя с различными травмами.

Установлено, что за рулем автомобиля находилась 31-летняя жительница Ставрополя. К административной ответственности за последние два года она не привлекалась, в момент ДТП была трезва, управляла транспортным средством без полиса ОСАГО. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев