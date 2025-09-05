Глава Минэкономики Решетников назвал топ-5 торговых партнеров России

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие страны можно назвать основными торговыми партнерами России. Среди них он выделил Китай, Турцию, Индию, Белоруссию и Казахстан. Об этом министр сообщил в интервью RT на Восточном экономическом форуме.

Первое место в списке занимает Китай, поскольку на него приходится более трети всего российского товарооборота, пояснил господин Решетников. По его словам, сейчас экспорт и импорт между странами составляет примерно по $120 млрд.

В топ-3 торговых партнеров России вошли также Турция и Индия. Между РФ и этими странами сложились диверсифицированные торговые связи, уточнил министр. В Россию, отметил он, поставляют химическую продукцию, продовольствие, машиностроительное оборудование и технику, а из России экспортируются энергоресурсы (нефть, газ, нефтепродукты), металлы и изделия из древесины.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Белоруссия и Казахстан — союзники России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Максим Решетников подчеркнул, что эти страны помогают выстраивать самостоятельную технологическую и промышленную стратегию РФ, при этом экономики государств взаимно дополняют друг друга. Доля дружественных стран в российском товарообороте, заявил глава Минэкономики, превысила 83%.