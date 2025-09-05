В Саратове возбудили дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на 1 млн рублей

В Саратове следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму около 1 млн руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Саратова выяснила, что в июне позапрошлого года коммерческая фирма заключила с представителем многоквартирного дома на ул. Зыбина в областном центре договор на выполнение капремонта крыши стоимостью свыше 3,6 млн руб. Работы завершились в ноябре того же года, и подрядчик представил заказчику акт выполненных работ с заведомо ложными данными об их объемах. Последний подписал его и произвел оплату.

Причиненный собственникам помещений дома ущерб составил порядка 1 млн руб. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по данному факту.

Павел Фролов