Во всероссийский реестр вошли 17 малых технокомпаний Ставрополья

Во всероссийский реестр включили 17 малых технологичных компаний Ставрополья. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Цифровой реестр МТК является главной витриной для потенциальных инвесторов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В число компаний, включенных в реестр, вошли разработчики компьютерных приложений, производители алюминиевых паст для солнечных элементов, проекты «умного» сельского хозяйства и медицины.

Действующим малым технокомпаниям предоставлены налоговые льготы, кредитование на особых условиях, возмещение инвестиций в университетские стартапы, гранты фонда «Сколково», приоритетное получение патентов.

Мария Хоперская