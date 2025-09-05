Вложен производящий

Рост инвестиций организаций Удмуртии по итогам первого полугодия 2025 года составил почти 11%. Всего компании вложили в развитие свыше 91 млрд руб. В основном использовали для этого собственные средства, при этом доля банковских кредитов увеличилась с 5 до 9,6%. Эксперты отмечают рост инвестиционной активности предприятий, особенно связанных с импортозамещением и оборонкой. При этом сдерживающим фактором они называют высокие ставки по кредитам для бизнеса. Стабилизировавшимся курсом рубля многие воспользовались для закупок импортного оборудования.

По данным Удмуртстата, в первом полугодии 2025 года компании инвестировали в собственное развитие 91,1 млрд руб. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (год назад рост составлял 18,1%). Для сравнения, по ПФО рост составил 4,4%, по РФ — 4,3%. По динамике роста физического объема инвестиций Удмуртия заняла третье место в ПФО после Татарстана и Мордовии. В шести регионах округа зафиксировано сокращение инвестиций, в том числе в соседних Пермском крае и Башкортостане.

Объем инвестиций в расчете на душу населения в Удмуртии достиг 63,7 тыс. руб. По этому показателю республика заняла шестое место в ПФО. Лидером в округе остается Татарстан (164,5 тыс. руб.).

На крупные и средние организации приходится 63% инвестиций в регионе, или 57,3 млрд руб. В основном вкладывают они собственные средства — 71% от объема. Еще 16% — средства, привлеченные из бюджетов различных уровней, 9,6% — кредиты, полученные в банках, около 1% — заемные средства других организаций. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года собственные средства занимали в объеме инвестиций 72%, а банковские кредиты — 5%.

Больше трети инвестиций было направлено на приобретение машин и оборудования, 28,5% — на покупку жилых зданий и помещений, 26,2% — иных зданий и расходы по улучшению земель. В сравнении с прошлогодними показателями увеличилась доля трат на приобретение жилых зданий и оборудования.

Наибольший объем инвестиций традиционно направляют предприятия Ижевска. Среди районов республики лидируют Увинский, Завьяловский и Сарапульский.

Директор удмуртского филиала института экономики УрО РАН Анна Овчинникова отмечает, что в целом показатели свидетельствуют о положительной динамике инвестиционной активности в регионе, однако такой рост обусловлен низкой базой. «Наибольшее внимание инвесторов привлекли обрабатывающие производства, особенно производство готовых металлических изделий и электроники. Это связано с высоким спросом на продукцию этих отраслей и возможностями для модернизации производственных мощностей. Но по косвенным признакам можно судить, что инвестируют в основном крупные предприятия, выполняющие государственное задание в области импортозамещения и обороны»,— говорит эксперт.

Структура инвестиций показывает значительную долю собственных средств предприятий, что подчеркивает устойчивость инвестиционных процессов, продолжает госпожа Овчинникова. «Безусловно, этот период еще более усилит инвестиционный подход к принятию решений, повысит эффективность долгосрочного планирования компаний. Несмотря на высокие объемы инвестиций в технологичные отрасли, доля затрат на интеллектуальную собственность остается низкой (всего 0,7%). Это может ограничивать потенциал долгосрочного экономического роста и конкурентоспособности региона»,— считает эксперт.

При этом компании в Удмуртии демонстрируют относительно низкую зависимость от государственных льготных кредитов, т. е. бизнес финансово достаточно устойчив. В то же время государственные программы поддержки, включая льготные кредиты, могут играть ключевую роль в стимулировании инвестиций в определенных секторах экономики, особенно в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, отмечает госпожа Овчинникова.

Сосредоточение большей части инвестиций в столице региона, по ее мнению, может привести к дисбалансу в развитии региона и снижению эффективности распределения ресурсов.

Директор консалтингового агентства «Центр бизнес-аналитики» Михаил Алексеев наблюдает в целом замедление роста инвестиционной активности. Он связывает это с высокими ставками по кредитам для бизнеса, которые стали менее доступными. Кроме того, их сложно получить из-за более серьезных требований со стороны банков. За кредитами компании обращаются, когда просто нет другого выхода. Чаще всего это связано с необходимостью пополнения оборотных средств или получением залоговых кредитов, поясняет эксперт.

«Рост инвестиций происходит в основном в отраслях, связанных с государством. Это военно-промышленный комплекс, машиностроение, инновационные программы и развитие производственных мощностей. В этих сферах инвестиции частично обеспечиваются государственными программами, институтами развития и программами поддержки малого и среднего бизнеса. Также инвестиции осуществляются под залог уже имеющихся государственных контрактов»,— отмечает господин Алексеев.

Другая часть инвестиций носит вынужденный характер и связана с необходимостью обновления и ремонта оборудования, а также с покупкой товаров впрок. «В последние полгода установился стабильный курс рубля, чем воспользовались компании для приобретения зарубежного оборудования. Есть ожидания, что осенью вновь возможно подорожание доллара, поэтому многие стараются успеть закупиться. Однако речь не идет о расширении или обновлении производства в рамках существующих мощностей»,— пояснил эксперт.

Свое влияние на рост инвестиций, по его мнению, накладывает и инфляция. Предприятиям приходится увеличивать бюджет для приобретения зданий и оборудования внутри страны из-за их удорожания. По импортным закупкам такого роста цен не наблюдается.

