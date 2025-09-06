Жительницу Удмуртии осудили за убийство собаки сожителя

40-летняя жительница села Завьялово осуждена за убийство собаки своего сожителя, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ее признали виновной в жестоком обращение с животным, повлекшем его гибель (ст. 245 УК, до трех лет лишения свободы).

Установлено, что осужденная ударила собаку ножом в шею и брюхо не менее двух раз в декабре 2024 года. Преступление было совершено во дворе дома в СНТ «Ижсталь 1-2», где содержалась беспородная собака. Фигурантка совершила преступление на почве личной неприязни. В результате повреждений питомец умер.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Судебное решение было принято в особом порядке, без разбирательства по делу. Суд назначил фигурантке 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.