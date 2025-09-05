Бывшему вице-мэру не удалось обжаловать возврат земельного участка государству

Первый апелляционный арбитражный суд отказал бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Александру Мелешкину и бывшей сотруднице городской администрации Татьяне Лифановой — собственникам здания шиномонтажа с автомойкой в деревне Кузнечиха. Владельцы обжаловали решение суда, по которому земельный участок, на котором расположена их постройка, был истребован у муниципалитета в федеральную собственность.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», прокуратура Нижегородской области оспорила зарегистрированное за городом право муниципальной собственности на территорию, которую пересекает Кузнечихинский ручей. По закону водный объект не может быть отчужден у государства, и прокуратура, установив водоохранную и береговую зону ручья, потребовала у администрации Нижнего Новгороде вернуть землю в собственность РФ.

Владельцы здания между тем арендовали спорный участок у городской администрации. Весной суд истребовал у муниципальных властей 3,6 тыс. кв. м в пользу Росимущества, решив, что земля с ручьем неправомерно была зарегистрирована за Нижним Новгородом. Администрация не стала обжаловать это решение, а собственники шиномонтажа с ним не согласились, однако их позицию апелляция не поддержала.

Иван Сергеев