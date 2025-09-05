На Дальнем Востоке расширят категории получателей льготной ипотеки

До конца года категории получателей дальневосточной и арктической ипотеки будут расширены. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Люди смогут первые квартиры уже из новых категорий покупать, я рассчитываю, до Нового года, самое позднее — в январе начать, условно говоря, покупать»,— сказал господин Чекунков на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что сейчас в некоторых регионах Арктики у девелоперов нет стимулов, чтобы строить новое жилье. Однако спрос на квартиры и ипотека по низкой ставке в этих населенных пунктах есть. Это приводит к тому, что жилье низкого качества стоит больших денег.