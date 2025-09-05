Герман Греф: Без образования и науки технологии невозможны

В основе лидерства государств лежит эффективная система управления. Именно технологии управления первичны для развития любых других технологий. Сбер готов делиться своими технологиями, в том числе технологиями управления, со странами Глобального Юга и Востока. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил на сессии «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста» X Восточного экономического форума.

Как отметил Герман Греф, любые технологии невозможны без образования и науки. А системное внедрение технологий невозможно без технологий управления.

«Именно технологии управления являются первичными. Сначала нужно выстроить технологию управления собой (каждому человеку), технологию управления любой организацией и технологию управления государством. Если вы не управляете, то не можете достичь устойчивых результатов. Поэтому технологии управления требуют значительно большего внимания. В основе лидерства стран лежит эффективная система управления»,— сказал Герман Греф.

Как подчеркнул Герман Греф, начинать нужно с образования — это важно и для государства, и для бизнеса. В качестве иллюстрации этого тезиса он привел трансформацию организации в последние годы. Свое развитие Сбер начал с того, что построил корпоративный университет, запустил тотальную переподготовку сотрудников, инициировал глобальное партнерство с ведущими российскими, европейскими и американскими бизнес-школами и вузами. Это дало возможность поднять технологии внутри компании на новый уровень и приблизиться к лидерам. Тогда стало понятно, что нужно добавлять науку. Банк стал создавать научные лаборатории — сегодня их уже порядка 15 по всем направлениям деятельности Сбера.

Сейчас Сбер меняет географию сотрудничества, но не меняет его суть, сообщил Герман Греф. Банк активно выстраивает партнерство с Китаем, который сделал огромный скачок в развитии технологий, науки и образования. По мнению президента Сбербанка, Сбер и Россия могут многое дать Глобальному Югу и Востоку.

«Такие организации, как наши, могут дать полный цикл. Сбер как компания и Россия как страна прошли очень большую трансформацию за короткий исторический период, и мы можем поделиться этим опытом. Это может быть нашим вкладом»,— заявил он.

Недавно Россия оказалась отрезанной от технологий — это тоже уникальный опыт. Самые близкие к нам рынки, рынки Европы, в один момент стали недоступными. Так что к экономической логике необходимо присоединять логику геополитическую. Нужно следить за тенденциями, а сейчас идет тенденция на деглобализацию и выстраивание многополярного мира, отметил Герман Греф.

«Критические технологии надо стараться локализовывать внутри. Где не можем сделать сами, нужно делать с надежными партнерами. Каждая страна имеет свои сильные стороны. Нам нужно использовать эти сильные стороны, привнося в сотрудничество наши компетенции, в том числе технологические и финансовые»,— добавил президент Сбербанка.

Герман Греф подробно остановился на том, что в нашей стране сформировался самый конкурентный в мире и самый развитый по качеству инструментов банковский сектор. В отличие от многих других стран в России банки сохранили за собой весь спектр операций, и их сложно превзойти в силу очень мощного технологического начала. Все это Россия может привнести в развитие Глобального Юга. И, чтобы строить многополярный мир, эти технологии должны быть доступны из нескольких источников. Всегда должна быть альтернатива.

«Сбер — вторая транзакционная система в мире по объему транзакций. Крупнее нас только банк J.P.Morgan. И у нас есть шанс в этом году превзойти J.P.Morgan и стать транзакционной системой №1, ведь мы растем очень быстро. Поэтому мы можем создать основу всей финансовой инфраструктуры для рынка и с удовольствием готовы делиться нашими технологиями со странами Глобального Юга и Востока — там, где это востребовано. И мы готовы делиться технологиями управления, которые, на мой взгляд, значительно более важны и лежат в основе любого технологического процветания. Потому что к любому технологическому прогрессу нужно прийти через определенные стадии. И ты обязательно станешь лидером в технологиях, если ты лидер в управленческих технологиях. И если ты потерял управленческое преимущество, являясь технологическим лидером, ты точно отстанешь от более эффективных конкурентов»,— резюмировал господин Греф.