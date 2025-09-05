Названа причина пожара в автосервисе под Рыбинском

Автосервис в поселке Костино Рыбинского округа загорелся из-за подключенного к электросети автомобильного аккумулятора. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сообщение о пожаре в автосервисе поступило в 19:53 4 сентября. Ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС более четырех часов. В результате огня были уничтожены помещения на площади 300 кв. метров и кровля здания на площади 50 кв. метров. Также была разобрана обшивка стен на 100 кв. метров, а четыре корпуса легковых автомобилей оказались закопчены.

«Владелец своими руками спалил автосервис. Дознаватели предварительно установили, что собственник автосервиса оставил подключенный в электросеть автомобильный аккумулятор»,— говорится в сообщении ГУ МЧС.

Алла Чижова