У двух жителей Сарапула изъяли 25 тысяч пачек контрафактных сигарет

У двух жителей Сарапула изъяли более 25 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму свыше 3,3 млн руб. Об этом сообщили в УФСБ по Удмуртии. Они обвиняются в приобретении, хранении и сбыте никотиносодержащей продукции без маркировки (ст. 171.1 УК).

Следствие считает, что контрафакт фигуранты 33 и 37 лет приобрели и хранили в Сарапуле и Сарапульском районе. Часть сигарет обвиняемые успели продать, после чего были задержаны силовиками.

Следствие продолжается. В СУ СКР добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения. По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.