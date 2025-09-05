Александр Ведяхин: решение Китая о введении безвизового режима для россиян — окно возможностей для Сбера

Решение Китая открыть 30-дневный безвизовый въезд для граждан России (с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026 года) позитивно отразится на ускорении деловой активности. Сбер намерен использовать эту возможность по максимуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Количество китайских компаний, работающих через Сбер, стремительно растет. Безвизовый режим усилит эту динамику. Есть и стратегические эффекты. Это — доверие. В бизнесе оно формируется не через переписку, а в личном общении. Чем проще партнерам встретиться, тем выше качество коммуникаций и скорость принятия решений. В выигрыше окажутся не только Москва и Пекин: приграничные центры вроде Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, а также города Северо-Восточного Китая станут естественными узлами интеграции»,— сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Отдельно господин Ведяхин отметил образовательный и технологический треки. «На днях мы подписали соглашение о сотрудничестве с Университетом Циньхуа. Безвизовый режим придаст этому соглашению новый импульс: проще организовать стажировки, академические визиты, обмен командами. Для Сбера это окно возможностей: больше клиентов, больше совместных исследований, больше проектов и более глубокое присутствие в Китае. Мы намерены этот шанс использовать максимально»,— резюмировал первый заместитель