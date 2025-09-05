За пять лет в Черкесске построили свыше 276 тысяч квадратных метров жилья

В период с 2020 по 2025 годы в Черкесске построили более 276 тыс. кв. м. жилья. Это почти 4 тыс. квартир. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу города Алексея Баскаева.

Сейчас идет застройка северной части города. С 2021 года в микрорайоне «Северный» (рассчитан на проживание около 35 тыс. человек) новое жилье получили 680 семей, до конца 2025 года ключи от квартир получат еще 200 семей. Объекты инфраструктуры, в том числе школа, детский сад, поликлиника и магазины уже построены. В микрорайоне «Спутник» планируется построить 70 многоквартирных домов, это 1,2 млн кв. м. жилья.

За 2024 год в Черкесске ввели в эксплуатацию более 125 тыс. кв. м жилья.

Мария Хоперская