Суд не стал менять приговор тренеру Понгильскому

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор по делу о взятках в отношении Александра Понгильского, который ранее работал старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине акробатика. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на облсуд.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за получение взяток от членов сборной Любови и Станислава Никитиных, а также Анастасии Прытковой тренеру назначили 7 лет 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

С приговором не согласились обе стороны. Гособвинение настаивало на реальном сроке, а защита просила оправдать тренера. Но областной суд, рассмотрев жалобы, оставил приговор без изменений.

Напомним, по мнению следствия, спортсмены выплачивали Понгильскому половину от призовых средств, потому что боялись потерять свое место в сборной и работу в ФГБУ «Центр спортивной подготовки». Вину Понгильский не признавал, указывал, что получал деньги в качестве благодарности. Всего тренер получил от спортсменов 1,4 млн руб.

Как отмечается на сайте Федерации фристайла России, Александр Понгильский является заслуженным тренером России. Родился тренер в Ярославской области.

