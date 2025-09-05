ФАС выявила картель в сфере закупок энергооборудования в ДФО на 3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки картельного сговора при закупках энергетического оборудования и комплектующих на сумму свыше 3 млрд руб. в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомства, четыре компании, подозреваемые в координации действий на торгах, — ООО «Энергетический Альянс Сибири», ООО «ЭН1», ООО НПО «ЭЛРУ» и ООО «НПО «Арматуростроитель» — могли заключить антиконкурентное соглашение, что привело к искусственному поддержанию высоких закупочных цен.

ФАС установила, что данные хозяйствующие субъекты формально участвовали в конкурсных процедурах, однако при этом предлагали ценовые предложения с минимальным снижением от начальной цены, фактически исключая возможность выбора для заказчиков и ограничивая конкуренцию. В результате заключались договоры с низким уровнем снижения стоимости, а общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов по этому делу составила около 3,1 млрд рублей.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и продолжает детальное расследование, предусматривающее анализ всех закупок компаний в сфере энергетического оборудования за последние годы. В случае подтверждения фактов картельного сговора участникам грозят административные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. Санкции могут быть значительными и рассчитываются в процентах от выручки компаний.