США отказались отдать Бельгии 26 млн презервативов после закрытия USAID

Администрация США заблокировала передачу крупной партии гуманитарной помощи, хранящейся на американском складе в бельгийском городе Гел. Речь идет о 26 млн презервативов, миллионах упаковок контрацептивов и 50 тыс. препаратов для профилактики ВИЧ общей стоимостью почти $10 млн.

Эти запасы предназначались для международных гуманитарных программ Агентства США по международному развитию (USAID), но после решения об остановке работы агентства их распределение стало невозможным.

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, США готовы передать медицинские товары лишь на платной основе, что неприемлемо для гуманитарных организаций и стран-партнеров, не располагающих такими средствами. В итоге вся партия рискует быть уничтоженной, что обойдется американскому бюджету примерно в €145 тыс.