«Стрелки», «Аттила», «Голубая камея» и «Токсичный мститель»

В ближайшую неделю в Уфе состоятся концерты Анвара Нургалиева, группы «Стрелки», оркестра Lumisfera. В театрах покажут спектакли «Аттила», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тетки», «Вышел ангел из тумана» и «Голубая камея». Любителей спорта ждут на Уфимском международном марафоне и на хоккейном матче «Салавата Юлаева». В кинотеатрах Уфы состоятся несколько кинопремьер: «Вниз», «Токсичный мститель», «Всеведущий читатель» и «Колбаса».

Группа "Стрелки"

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Концерты

11 сентября в ресторане «Максимилианс» выступит Анвар Нургалиев. На концерте прозвучат не только известные песни, но и новые композиции. Поклонников ждет живой звук и световая феерия, обещают организаторы.

12 сентября на сцену «Максимилианса» взойдут участницы группы «Стрелки» — Екатерина Кравцова (Радистка Кэт), Светлана Бобкина (Гера) и Мария Бибилова (Марго). Представители «золотого состава» группы, популярной в 90-е, исполнят хиты прошлых лет: «Ты бросил меня», «На вечеринке» и, конечно, «Красавчик».

11 сентября в конгресс-холле «Торатау» состоится концерт «Свидание с собой и 3000 свечей» в исполнении оркестра Lumisfera. В программе произведения Сергея Рахманинова, Antonio Vivaldi, Ludovico Einaudi, Yoshiki, Эдуарда Артемьева и других известных композиторов.

Оперный певец Аскар Абдразаков

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Спектакли

9 и 10 сентября в Башкирском государственном театре оперы и балета — «Аттила». Опера Джузеппе Верди в трех актах с прологом на итальянское либретто Темистокле Солера, основанная на пьесе немецкого драматурга Захариаса Вернера «Аттила, король гуннов», впервые была показана 17 марта 1846 года в театре Ла Фениче в Венеции. 9 сентября главную партию — Аттилу — споет Артур Кипкулов, а днем позже — Аскар Абдразаков. В остальных ролях: Олеся Мезенцева, Шота Чибиров, Ян Лейше и другие.

Вечером 10 сентября на сцене Молодежного театра Театр драмы имени Константинова из Йошкар-Олы сыграет спектакль по известной повести Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». История любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны, и уморительные приключения воздыхателей несравненной Солохи, сверхзвуковое путешествие верхом на черте из Диканьки в Петербург. В ролях: Евгения Москаленко, Владислав Константинов и другие.

В тот же вечер, 10 сентября, на сцену Дома актеров имени Юсуповой выйдут «Тетки». В центре сюжета спектакля — две сестры пенсионного возраста. Они живут вместе в старинном красивом доме, который достался им в наследство. Дом расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят под предлогом программы ветхого жилья выселить бабушек на окраину города, а особняк продать. В ролях: Ольга Лопухова, Татьяна Марадудина, Олег Шумилов, Павел Бельков-Манин, Руслан Катеринчук и другие.

Русский драматический театр вечером 10 сентября покажет спектакль «Вышел ангел из тумана». Все начинается с праздника — на день рождения Екатерины Кондратьевны собирается вся ее большая семья: сыновья, невестки, внучки. Совсем случайно узнает мать, что дети ее ведут давнюю вражду. А тут еще в доме появляется странный человек с картонными крыльями… И события принимают совершенно неожиданный поворот. Режиссер-постановщик: Петр Орлов. В ролях: Светлана Акимова, Татьяна Макрушина, Тимур Гарипов, Григорий Николаев, Айгуль Шарипова и другие.

11 сентября в Русском драматическом театре — мюзикл «Голубая камея». История о княжне Таракановой, которая называет себя наследницей русского престола. Императрица Екатерина II посылает графа Орлова поймать авантюристку и привезти в Петербург. В ролях: Анна Бурмистрова, Николай Рихтер, Вячеслав Виноградов, Григорий Николаев, Михаил Павлов, Антон Болдырев и другие.

Игроки и тренерский штаб команды "Салават Юлаев"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мероприятия

7 сентября любителей бега приглашают на Уфимский международный марафон. Дистанции на выбор: от 2 км до 42,2 км по историческому центру города. После финиша на стадионе «Динамо» участников ждет выступление Авраама Руссо.

11 сентября в «Артерии» состоится кинолекторий в рамках «Клуба любителей анимации». Участники вместе с кинокритиком Сергеем Бархатовым посмотрят и обсудят мультфильм «Ральф».

12 сентября в «Уфа Арене» состоится первый домашний матч «Салавата Юлаева». Уфимские хоккеисты встретятся на льду с игроками «Автомобилиста» (Екатеринбург).

Певец Егор Крид

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы — четыре кинопремьеры.

Драма «Вниз». Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем. Тот знает о них все. Случайности неслучайны. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки и попасть вниз… В ролях: Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов, Юлия Мельникова, Степан Рюмкин.

Комедийный боевик «Токсичный мститель». Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу. В мире, где свирепствуют жестокость и жадность, месть подается холодной… и с приправой из радиоактивных веществ. В ролях: Брент Уэрзнер, Эммануэль Тодоров, Питер Динклэйдж, Джейкоб Тремблей, Мэйкон Блэр и другие.

Боевик «Всеведущий читатель». Офисный сотрудник Ким Док-ча внезапно обнаруживает, что мир становится таким же, как и в его любимом произведении о конце света, а он — единственный, кто успел его прочитать и знает финал. В ролях: Ан Хе-соп, Ли Мин Хо, Чхэ Су-бин, Щин Сын-хо, Нана, Джису и другие.

Комедия «Колбаса». Молодой избалованный сын олигарха Ивана Копытова отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Федором Грудинкиным объявляют ему настоящую войну. В ролях: Андрей Пантелеев, Александр Метелкин, Дмитрий Нагиев, Полина Казанцева, Федор Лавров, Анна Уколова, Эрхан Нохоев и другие.