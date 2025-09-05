СДЭК готовится к переезду за 1 млрд рублей

Распределительный центр новосибирской компании экспресс-доставки «СДЭК Глобал» может быть перемещен. Компания заявила о планах построить в Новосибирске новый складской комплекс класса А площадью более 7 тыс. кв. м, сейчас она арендует помещение площадью 4 тыс. кв. м. О своих намерениях владельцы рассказали на встрече с министром экономического развития региона Львом Решетниковым, обратившись за помощью в поиске подходящего земельного участка в 2,5 га вблизи работающего центра и в пределах города. Стоимость проекта в компании оценивают в 1 млрд руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ СДЭК намерен построить под Новосибирском автоматизированный складской комплекс

Российский оператор экспресс-доставки грузов «СДЭК Глобал» ищет площадку для строительства складского комплекса в Новосибирске. Предприятие в настоящее время арендует здание площадью 4 тыс. кв. м в Кировском районе города. Здесь же она планирует построить новый объект по схеме Build-to-Suit размером 7-10 тыс. кв. м. По словам совладельца и председателя совета директоров «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, у компании имеются потенциальные партнеры для будущего строительства, осталось подобрать земельный участок. Если удастся определить локацию до конца 2025 года, то объект будет сдан в 2027-м, уточнил он.

Компания «СДЭК Глобал» (полное название — «Служба доставки экспресс-курьер») была основана в 2000 году в Новосибирске как служба «Экспресс-курьер» для доставки товаров из интернет-магазина korzina.ru, который вскоре закрылся, а логистический оператор продолжил развитие как федеральный игрок. На сегодня предприятием открыто более 5,6 тыс. офисов и ПВЗ в 44 странах мира. Основные владельцы — АО «Кластер Капитал» (55,4%) и Вячеслав Пиксаев (37%). По данным Rusprofile, выручка общества в 2024 году составила 42 млрд руб., прибыль — 1,8 млрд руб.

Размер инвестиций в проект руководство компании оценивает в сумму до 1 млрд руб. Основной причиной для расширения складских мощностей стало растущее количество грузов. Как пояснили в компании, в 2024 году общий объем отправлений СДЭК составил 116 млн шт., из которых 8,5 млн были обработаны Новосибирским сортировочным центром, в 2025 году эта цифра уже составляет около 80 млн отправлений и компания ожидает прирост к прошлому году не менее 8%.

Отдельно руководство отмечает стратегию на рост автоматизации бизнеса. У компании есть успешный опыт построения автоматизированных и роботизированных складских комплексов в Москве и Санкт-Петербурге, и новый сортировочный центр должен стать примером развития данной концепции.

«Нам не хватает пространства, также хотелось бы улучшить условия — сейчас мы арендуем склад класса В, а построить планируем класса А. В перспективе это позволит нам увеличить производительность обработки грузов — с 50 грузомест в час на одного человека до 60 грузомест»,— рассказал директор регионального подразделения «СДЭК Глобал» Андрей Стариков.

Комплекс, который компания сейчас занимает, изначально был выбран как временное помещение сроком на два-три года, однако уже прошло шесть лет, пояснил Андрей Стариков. «Особенность нашей логистики — мы не склад, мы экспресс-доставка, и нам крайне важно время доставки груза, цикл жизни которого составляет два-три часа. Поэтому мы намерены сохранить локацию в этом месте. Если мы выходим за территорию города, то прибавляем к нашей логистике сутки»,— комментирует господин Стариков.

С планами компании сегодня ознакомился министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, который обещал помочь с решением вопроса. По его словам, найти площадку в планируемом периметре будет сложно, однако соответствующее поручение он уже дал своим подчиненным. Чиновник также отметил, что для получения земли в аренду без торгов в Новосибирске и Новосибирском районе стоимость масштабного инвестиционного проекта должна составлять не менее 1,5 млрд руб.

Переезд распределительного центра является закономерным шагом в условиях растущего объема отправлений, считает партнер NF Group Дмитрий Хорохордин. «При этом крайне важно привлечение надежного девелопера с опытом строительства подобных проектов»,— указывает он.

Владелец консалтинговой компании DN Group Марина Белых (Лысенко) считает, что найти земельный участок в планируемой границе Кировского района будет сложно.

«В целом, в черте города с землей под склады уже не просто, в Кировском районе особый дефицит — локация крайне востребованная. Тем более 2,5 га. Даже 1 га уже найти достаточно затруднительно. При этом спрос на покупку земли под склады в этом месте высокий. Предполагаю, что СДЭКу придется расширить географию поиска»,— комментирует эксперт.

Сложности с подбором площадки усматривает и руководитель направления складской недвижимости компании «Назаров» Евгений Галан. «СДЭКу, кроме самого склада, нужна большая площадка под клиентскую зону с парковкой, а также для разгрузки и погрузки крупнотоннажного транспорта. Поэтому территория обозначена в 2,5 га, которой много для склада в 7 тыс. кв. м»,— отмечает он.

Основатель компании и управляющий партнер RS Group Рустам Сатышев считает, что строительство склада своими силами для компании нерентабельно. «Аренда позволяет более гибко подходить к бизнес-процессам и не замораживать средства в непрофильных активах. Равно, как и менять класс — это равноценно снести и заново построить»,— полагает господин Сатышев.

Лолита Белова