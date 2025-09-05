У находящегося в СИЗО депутата Курултая Башкирии выявлены проблемы со здоровьем

У депутата Курултая Башкирии («Единая Россия») Алексея Локотченко, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и находящегося под арестом в СИЗО, выявлены несколько заболеваний, препятствующих, по мнению его защиты, содержанию под стражей. Об этом «Ъ-Уфа» рассказал адвокат подследственного Ильмир Шаматов.

Алексей Локотченко в феврале прошлого года отправился добровольцем в зону СВО, где служил командиром артиллерийского расчета и командиром взвода. В мае под Бахмутом он получил ранение.

В конце года депутат был арестован по обвинению в посредничестве при передаче взятки от адвоката Эльвиры Фаткуллиной (ей инкриминируется незаконная банковская деятельность): по версии следствия, депутат предложил ей «способствовать прекращению уголовного преследования» за 10,2 млн руб.

Около двух недель назад Советский райсуд продлил арест господину Локотченко до конца сентября.

В апелляционной жалобе защита доказывала, что суд не учел депутатский статус Алексея Локотченко, участие добровольцем в штурмовых подразделениях в зоне СВО, наличие двух ранений, воспитание двоих детей и тяжелые заболевания. По словам господина Шаматова, состояние его подзащитного требует постоянного прием препаратов, а содержание в СИЗО может привести к утрате трудоспособности, инвалидизации или смерти обвиняемого.

Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Идэль Гумеров