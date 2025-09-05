Трутнев: на ВЭФ-2025 заключили 283 соглашения на сумму более 6 трлн рублей

Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) подписали 283 соглашения на общую сумму 6,04 трлн руб. Об этом 5 сентября сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговом пресс-брифинге форума.

Господин Трутнев отметил, что этот показатель существенно превышает объемы предыдущих форумов. В этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке форум проходит с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В мероприятии приняли участие около 7,3 тыс. человек, включая 1,4 тыс. представителей СМИ и 14 глав дипломатических миссий из более чем 70 стран.

Президент России Владимир Путин в ходе форума поблагодарил иностранных гостей за участие, подчеркнув, что ВЭФ способствует расширению международного сотрудничества и помогает бизнесу познакомиться с экономическим, научно-технологическим и инфраструктурным потенциалом российского Дальнего Востока. По словам господина Трутнева, регион демонстрирует рост по всем основным показателям, опережая среднероссийские значения.