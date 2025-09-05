Пермский университет после критики переделал расписание

Пермский государственный национально-исследовательский университет (ПГНИУ) сообщил о введении с 8 сентября нового расписания. Об этом вуз сообщил в пресс-релизе.

Напомним, предыдущее расписание было сформировано искусственным интеллектом и вызвало скандал среди преподавателей и студентов вуза. Так, некоторым преподавателям поставили пары рано утром и поздно вечером с многочасовыми «окнами», а другим назначили неподходящие для занятий кабинеты: лабораторные по химии поставили в экономическом корпусе, и наоборот.

В адрес руководства университета поступило много обращений от студентов и преподавателей, руководства профсоюзов. На критику ответил ректор ПГНИУ Игорь Германов. «Численность студентов, обучающихся в ПГНИУ, ежегодно увеличивается, нагрузка на аудиторный фонд также возрастает. Оптимизация расписания занятий университета является сложной, поэтому было принято решение об использовании специальной компьютерной программы, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Это был наш первый опыт, оказалось, не вполне удачный. Мы проделали большую работу за эту неделю, учли конструктивную критику и с понедельника работаем по новому расписанию», – цитирует пресс-служба вуза господина Германова.