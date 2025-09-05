В Самарской области суд рассмотрит дело о хищении денег при ремонте кровли школы

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения Кинель-Черкасского района и руководителя коммерческой организации. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2022 года руководитель муниципального учреждения распорядился подготовить фиктивные контракты с подрядной организацией на выполнение работ по ремонту кровли образовательного учреждения на общую сумму более 1,5 млн руб. Фактически указанные работы были выполнены в рамках ранее заключенных договоров. Руководитель школы и директор коммерческой организации распорядились деньгами, поступившими на счет подрядчика, по своему усмотрению.

В июне прошлого года директор фирмы заключил с местным жителем договор купли-продажи жилого помещения, фактически находящегося в залоге у кредитной организации. Деньгами в размере 4 млн руб. он также распорядился по своему усмотрению.

Руфия Кутляева