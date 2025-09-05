Александр Ведяхин: Новые облигации государственно-частного партнерства позволят привлекать пенсионные деньги
Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка заявил на сессии «Климат доверия» на Восточном экономическом форуме
Участники сессии, организованной «ВЭБ.РФ», обсудили новое качество взаимодействия бизнеса и государства. Как его создать в текущих условиях? Какие новые формы партнерства могут быть эффективны в текущих экономических условиях? Александр Ведяхин рассказал о работе Сбера с инструментами государственно-частного партнерства (ГЧП). Банк — крупнейший кредитор региональных инфраструктурных проектов. С его финансированием запущено более 400 проектов в 60-ти субъектах РФ с общим бюджетом более 350 млрд руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Благодаря инструментам ГЧП развивается инфраструктура: дороги, аэропорты, все, то, чем пользуются наши граждане и что дает рост экономике. На Восточном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с “ВЭБ.РФ” по созданию платформы "Развивай.РФ". Мы будем вместе совершенствовать инструменты ГЧП. Вместе с ЦБ, правительством РФ создадим новый класс облигаций — ГЧП-облигаций — чтобы работать с ними, как с любыми ценными бумагами. Это даст возможность привлекать в ГЧП, в том числе, пенсионные деньги, то есть иметь стабильное и достаточно дешевое финансирование очень больших и капиталоемких проектов. Дальше на базе этой платформы будем работать с нашими клиентами, с теми, кто хочет строить аэропорты, школы, заниматься ЖКХ, и так далее. Уверены, что в партнерстве с ВЭБ и другими участниками рынка сможем вывести ГЧП на следующий уровень. А значит, наша экономика получит новый импульс развития, а наши граждане — новую инфраструктуру, больше детсадов, школ, новых дорог»,— сказал господин Ведяхин.
По его словам, другим важным направлением является создание общего стандарта ГЧП. «Стандарты, выверенные с рынком, ЦБ, со всеми участниками партнерства повышают доверие, снижают риски, а значит, и стоимость денег для инфраструктурных проектов. Это приводит к тому, что таких проектов становится больше»,— добавил он.