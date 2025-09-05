Александр Ведяхин: Новые облигации государственно-частного партнерства позволят привлекать пенсионные деньги

Участники сессии, организованной «ВЭБ.РФ», обсудили новое качество взаимодействия бизнеса и государства. Как его создать в текущих условиях? Какие новые формы партнерства могут быть эффективны в текущих экономических условиях? Александр Ведяхин рассказал о работе Сбера с инструментами государственно-частного партнерства (ГЧП). Банк — крупнейший кредитор региональных инфраструктурных проектов. С его финансированием запущено более 400 проектов в 60-ти субъектах РФ с общим бюджетом более 350 млрд руб.

«Благодаря инструментам ГЧП развивается инфраструктура: дороги, аэропорты, все, то, чем пользуются наши граждане и что дает рост экономике. На Восточном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с “ВЭБ.РФ” по созданию платформы "Развивай.РФ". Мы будем вместе совершенствовать инструменты ГЧП. Вместе с ЦБ, правительством РФ создадим новый класс облигаций — ГЧП-облигаций — чтобы работать с ними, как с любыми ценными бумагами. Это даст возможность привлекать в ГЧП, в том числе, пенсионные деньги, то есть иметь стабильное и достаточно дешевое финансирование очень больших и капиталоемких проектов. Дальше на базе этой платформы будем работать с нашими клиентами, с теми, кто хочет строить аэропорты, школы, заниматься ЖКХ, и так далее. Уверены, что в партнерстве с ВЭБ и другими участниками рынка сможем вывести ГЧП на следующий уровень. А значит, наша экономика получит новый импульс развития, а наши граждане — новую инфраструктуру, больше детсадов, школ, новых дорог»,— сказал господин Ведяхин.

По его словам, другим важным направлением является создание общего стандарта ГЧП. «Стандарты, выверенные с рынком, ЦБ, со всеми участниками партнерства повышают доверие, снижают риски, а значит, и стоимость денег для инфраструктурных проектов. Это приводит к тому, что таких проектов становится больше»,— добавил он.