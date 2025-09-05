В Перми откроют школу поваров

В Перми планируется открыть школу поваров, об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин во время Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда». Во время дискуссии, посвященной организации эффективного взаимодействия между производителями продуктов, рестораторами и госструктурами, губернатор заявил, что Перми нужна школа поваров. Он предложил, чтобы рестораторы города разработали концепцию этой школы.

«Нужно понимать, с какими учебными заведениями школа поваров станет работать, может быть, она будет организована на базе какого-то заведения, либо мы ее на базе завода имени Шпагина сделаем или в другом месте», - отметил Дмитрий Махонин.

В 2021 году о планах открыть поварскую школу в Перми заявлял совладелец ресторанной группы «Фо-Рест» (ресторан Les Marches, гриль-таверна «Монтенегро») Вадим Яхнин. Школу предполагалось запустить в помещении на ул. Советской, 36, где раньше работало кафе «Другое место».