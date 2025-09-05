Умерла герцогиня Кентская

Букингемский дворец сообщил о смерти герцогини Кентской Екатерины. Она была супругой принца Эдварда, герцога Кентского. Как говорится в этом заявлении, «Ее королевское Высочество мирно скончалась минувшей ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своих родных». Герцогине было 92 года, после смерти в 2022 году королевы Елизаветы II супруга принца Эдварда была старейшим членом британской королевской семьи.

Герцогиня Кентская Екатерина

Фото: DAVE GAYWOOD / AFP Герцогиня Кентская Екатерина

Фото: DAVE GAYWOOD / AFP

Герцогиня Кентская, урожденная Екатерина Уорсли, родилась в 1933 году в Йоркшире. В июне 1961 года она вышла замуж за принца Эдварда, получив титул «Ее королевское Высочество герцогиня Кентская». У четы трое детей и десять внуков. В заявлении Букингемского дворца отмечается, что герцогиня основала несколько благотворительных организаций, в том числе Future Talent, чтобы дать возможность детям из малообеспеченных семей учиться музыке, устраивала концерты и другие творческие мероприятия. Британские СМИ рассказывают, что ее большим увлечением была музыка, сама она играла на фортепиано, органе и скрипке.

В конце 1990-х годов она ограничила исполнение своих обязанностей члена королевской семьи и стала преподавать музыку в начальной школе в городе Кингстон-апон-Халл. Кроме того, она давала уроки игры на фортепиано в арендованной квартире недалеко от Кенсингтонского дворца, официальной резиденции герцогов Кентских. Работу учителя музыки герцогиня Кентская называла «одной из самых замечательных в мире».

Из-за слабого здоровья в последние годы герцогиня мало показывалась на людях. Она сделала исключение для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл и по приглашению Елизаветы II была на похоронах супруга королевы герцога Эдинбургского. На коронацию короля Карла III в 2023 году она прийти не смогла из-за слабости.

Алена Миклашевская