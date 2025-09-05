В Буденновском округе началась уборка винограда

В Буденновском округе Ставрополья начался сбор винограда. Об этом сообщается в Telegram-канале главы округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы охватят 1,1 тыс. га из 1,3 тыс. га. В этом году должны собрать сорта «Левокумский устойчивый», «Бьянка» и «Цитронный Магарача».

Уточняется, что на сбор вышли хозяйства: «Виноградное», «Вина Прикумья 2000», «Агропредприятие Прасковейское», «Жемчужина Ставрополья», ВКК «Русь». Параллельно продолжается уборка фруктов: уже собраны летние яблоки и сливы (178 т с 26 га), а всего уборка запланирована на 187 га садов.

Константин Соловьев