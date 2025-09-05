В Оренбурге задержан предполагаемый организатор диверсии на транспорте

Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя Оренбурга, подозреваемого в преступлениях против конституционного строя и государственной безопасности. Против него возбуждены уголовные дела по факту диверсии и приготовлении к ней, а также покушении на ее совершение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина действовал по указанию куратора через мессенджер Telegram. За вознаграждение он поджег объект транспортной инфраструктуры и провел разведку на критически важном объекте информационной инфраструктуры.

Силовики выясняют все обстоятельства преступлений и устанавливают других лиц, причастных к ним.

Георгий Портнов