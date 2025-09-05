Глава администрации Кировского района Самары вошел в команду развития региона
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков вошел в команду развития региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ
Глава региона подчеркнул, что знает Игоря Рудакова как ответственного руководителя. Чиновник является членом «Единой России» с 2001 года.
Вячеслав Федорищев также вместе с Игорем Рудаковым обсудили поведение однопартийца, бизнесмена Александра Милеева. Окончательное решение примут на следующей неделе.