В Казахстане задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 13 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности страны в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранных граждан по подозрению в причастности к организации наркоканала. Предполагалось, что партия кокаина отправится через Казахстан в третьи страны, говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела ведется по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Казахстана о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в целях сбыта.