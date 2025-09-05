Часть трамвайных маршрутов возобновят работу в Нижнем Новгороде в сентябре

В сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде частично возобновят работу трамвайные маршруты, ранее закрытые из-за реконструкции путей. Об этом сообщил концессионер «Экологические проекты», который ведет реконструкцию.

С 5 сентября возобновлено движение трамваев по части маршрута №417: от остановки «52-й квартал» до остановки «Улица Игарская».

Также возвращаются на маршрут трамваи №8 («Улица Игарская – Кольцо Малышево»), с июля они следовали только от кольца до остановки «52-й квартал». Запустить движение по всему маршруту, до поселка Гнилицы, обещают до конца года.

Трамваи маршрута №2 с 8 сентября возобновят работу по части городского кольца: от Черного пруда до улицы Маслякова». Они будут следовать по улицам Пискунова, Большой Печерской, площади Сенной, улице Белинского, площади Лядова и улице Ильинской. Движение пока начнут четыре вагона.

Вместе с тем из-за начала работ на перегонах «Соцгород-1» и «Соцгород-2» остановят работу трамваев №12 и №22.

Галина Шамберина