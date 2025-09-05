Каршеринг «Яндекс Драйв» заработает в Ижевске с сентября

Каршеринговый Сервис «Яндекс Драйв» заработает в Ижевске с сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Условия использования платформы станут известны в день запуска.

«В сентябре в Ижевске заработает каршеринг “Яндекс Драйв”. Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение “Драйва” или “Яндекс Go”»,— говорится в сообщении.

Каршеринг компании «Яндекс» функционирует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске. Ижевск станет десятым городом, куда зашел сервис.