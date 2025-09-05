Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепте, который марка представила в преддверии IAA Mobility.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Накануне открытия мюнхенской Международной автомобильной выставки — в последние годы это автошоу пытается заменить приказавший долго жить Франкфуртский автосалон — компания BMW презентовала совершенно новое транспортное средство. Хотя если оглянуться на четверть века назад, то получается, что вроде как и не совсем новое — просто объединен и переосмыслен уже имеющийся опыт создания подобных конструкций в прошлом. Впрочем, обо всем по порядку.

Новое транспортное средство носит имя BMW Vision CE. Название говорит нам о том, что это концепт, а не серийная модель. Однако сделать ее серийной будет гораздо проще, чем поставить на конвейер автомобиль, потому что новинка — это скутер. Технических подробностей пока не дают, но максимальная скорость или разгон до сотни тут не главное. Широченные колеса позволяют двигаться не только по асфальту: на промофотографиях скутер едет по пустыне, напоминающей поверхность соляного озера Бонневилль в США. Привод, конечно же, электрический.

Есть интересная фишка – в неподвижном состоянии, например, на светофоре, водителю не обязательно будет опускать ногу на дорогу — скутер способен сам удерживать равновесие. И самое главное — у этого транспортного средства есть каркас, который идет от руля к задней части сиденья, и это открывает огромные возможности по повышению комфорта. На эти дуги можно прикрепить дополнительные фары, установить крышу на случай дождя или багажные кофры. И, что немаловажно, благодаря этому каркасу безопасности на скутере можно ездить без специальной экипировки и даже без шлема.

Первый электрический скутер появился у BMW в 2014 году. А скутер с дугами и ремнями безопасности, правда, с бензиновым мотором, появился в начале тысячелетия. Назывался он BMW C1. Такой транспорт можно было встретить даже на московских улицах. Однажды на таком скутере по столице в сопровождении кавалькады из студентов Строгановки ездил даже шеф-дизайнер BMW Крис Бэнгл. Но это было так давно, что уже не кажется правдой.

Дмитрий Гронский