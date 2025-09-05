Замглавы Ростехнадзора Приволжья приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Вахитовский суд приговорил бывшего заместителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова к 6,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурантов дела Ростехнадзора доставили в суд для оглашения приговора

Фото: Диана Соловьёва, Коммерсантъ Фигурантов дела Ростехнадзора доставили в суд для оглашения приговора

Фото: Диана Соловьёва, Коммерсантъ

Другие фигуранты дела — экс-директор по модернизации Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор компании «Винстрой» Валерий Никитенко — получили по 5,5 лет лишения свободы соответственно.

Александра Игонова и Ильдара Мустафина задержали еще в июле 2022 года. Обвинение фигурантов было связано с навязыванием ООО «Группа Энергострой» договора на услуги строительного аудита казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости. По версии следствия, обвиняемые похитили почти 5,3 млн руб. у подрядчика «Спектрстрой».

Впоследствии обвинение против фигурантов было расширено. Всех трех обвиняемых подозревали в 14 эпизодах преступлений. Замглавы Приволжского управления Ростехнадзора обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), незаконном образовании юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его признали виновным по последнему обвинению.

Диана Соловьёва