Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за более чем $3,6 млн

Красный световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии «Звездных войн» продан за $3,65 млн на аукционе 4 сентября, сообщили ABC News.

Проданный предмет реквизита появляется в фильмах «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Возвращение джедая». В частности, в сцене, когда лорд ситхов сообщает главному герою, Люку Скайуокеру, что он его отец и отрубает ему руку.

В описании лота указано, что на нем видны дефекты, оставленные при его использовании в сценах фехтования: сколы краски, царапины и трещины.

Меч выставила на аукцион компания Propstore. Стартовая цена была установлена на отметке $500 тыс. Среди других предметов, представленных на аукционе, находились хлыст Индианы Джонса и костюм Бэтмена из фильма с Майклом Китоном.