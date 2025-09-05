По обвинению в коррупции арестованы экс-сотрудники хлебзавода Новосибирска

Сегодня Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу по 29 октября бывших сотрудников АО «Хлебообъединение Восход». В СИЗО отправились бывший начальник управления капитального строительства «Восхода» Валерий Анищенко и Александр Солдышев. Информация об этом размещена в аккаунте судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, с 2021-го по 2024 год Валерий Анищенко якобы получил коммерческий подкуп в 1,1 млн руб. от директора коммерческой фирмы за содействие в организации строительно-монтажных и ремонтных работ в приоритетном и привилегированном порядке в отсутствие конкурентов. Александр Солдышев, считает следствие, выступал посредником.

3 сентября Валерия Анищенко и Александра Солдышева задержали. На следующий день им предъявили обвинение.

Илья Николаев