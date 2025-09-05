Экс-директора «Водоканала» в Первоуральске приговорили к 3,5 годам за халатность

Первоуральский городской суд избрал наказание бывшему директору ППМУП «Водоканал» в Первоуральске Артуру Гузаирову в виде 3 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его лишат права права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 2,5 года. Подсудимый признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и двум эпизодам ч. 1. ст. 293 УК РФ (халатность), а также ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Артур Гузаиров

По утверждению следствия, Артур Гузаиров принял в эксплуатацию станцию очистки воды Верхне-Шайтанского водохранилища и допустил ненадлежащую очистку воды, которая отправлялась в систему водоснабжения. Помимо этого, он не организовал проведение технического обследования Нижне-Сергинского трубопровода, из-за чего холодная вода в Первоуральске отсутствовала с 1 по 6 декабря 2023 года.

Обвинение также утверждает, что Артур Гузаиров не организовал техобследование и ремонт сетей водоотведения, хотя они были необходимы по закону. Из-за этого в Первоуральске с января 2022 года по февраль 2024 подтопило 24 подвала жилых домов. При этом бывший директор «Водоканала» сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, из-за чего суд отказал удовлетворить исковые требования Росприроднадзора к первоуральскому «Водоканалу» по возмещению вреда из-за загрязнения реки Чусовой в размере 2,2 млн руб.

Обвинение запрашивало наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии общего режима. Вину Артур Гузаиров не признал. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Артур Гузаиров руководил первоуральским «Водоканалом» с ноября 2021 года. 6 февраля 2024 года он был уволен в связи с тем, что «не справился со своими обязанностями», что привело к авариям в системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. В частности, летом 2023 года вода в городе приобрела сильный запах, из-за чего жители не могли ей пользоваться. Следственные органы возбудили уголовное дело, а прокурорская проверка установила, что причиной проблем с водоснабжением стала халатность муниципальной власти и сотрудников «Водоканала».

Анна Капустина