Бесконечная кредитная линия: инновационное решение Сбера может стать новым стандартом рынка

На X Восточном экономическом форуме Сбер представил инновационное кредитное решение для предприятий — банк предлагает среднему и крупному бизнесу вечный доступ к заемным средствам. Предпринимателям больше не нужно изымать деньги из оборота для полного погашения кредита по истечении срока договора. Кредитная линия автоматически пролонгируется на прежних условиях, а ограничений по количеству продлений нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Сбербанк разрабатывает множество решений для того, чтобы процесс кредитования был удобным и быстрым для наших корпоративных клиентов. Так, благодаря применению AI 90% решений по сделкам оборотного кредитования клиентов среднего и крупного бизнеса одобряются Сбером за минуты, и для получения финансирования не требуется посещение офиса банка. Сегодня мы предложили бизнесу еще один передовой инструмент. По сути, это вечный доступ к финансированию с автоматической пролонгацией кредитной линии. Думаю, это решение станет новым стандартом на рынке, ведь оно снимает с повестки дня вопрос рефинансирования, высвобождая время и силы для задач, от которых зависит эффективность бизнеса»,— сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Продукт доступен как действующим клиентам банка, так и компаниям, которые ранее не кредитовались в Сбере. Решение представляет собой возобновляемую кредитную линию с установленным лимитом. За год до окончания ее срока или за месяц до планового снижения лимита линия автоматически продлевается на прежних условиях, если финансовые показатели компании остаются в норме. Это исключает необходимость постоянного рефинансирования и поиска нового источника привлечения кредитных средств. Оно дает бизнесу финансовую гибкость и снижает операционные издержки. В результате бизнес получает инструмент для долгосрочного планирования бюджета и стратегического развития. Продукт уже доступен широкому кругу заемщиков по всей стране.

ПАО Сбербанк