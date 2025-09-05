Следствие начало проверку после обнаружения тела человека в водоеме под Пензой

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту обнаружения тела 55-летнего мужчины в реке. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Тело нашли накануне, 4 сентября, в реке Ключи села Владыкино Каменского района. Следователи изучили место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. На погибшем не выявили телесных повреждений.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение.

Павел Фролов