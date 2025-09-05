Площадь сельхозземель в Ставропольском крае составила 6 млн гектар

Площадь земель сельхозназначения в Ставропольском крае составила 6 млн га. Информация об этом размещена в ежегодном докладе Росреестра о состоянии и использовании земель.

Общая площадь земельного фонда — 6,6 млн га. Из них земли сельхозназначения занимают 6 млн га (92%), а 37,4 тыс. га (0,6%) – земли запаса и пастбища. Площадь земель населенных пунктов составила 255 га (3,9%), на земли лесного фонда пришлось 114,6 тыс. га (1,7%). К землям, на которых находятся промышленные предприятия, объекты энергетики и транспорта относятся 56,4 тыс. га.

Площадь особо охраняемых территорий, заказников и экопарков составляет 2 тыс. га или 0,03% от всего земельного фонда Ставрополья.

Мария Хоперская