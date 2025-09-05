В Ижевске риэлтора обвинили в мошенничестве с маткапиталом

В Ижевске 36-летнюю риэлтора отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве (ст. 159.2 УК), связанном с получением материнского капитала при строительстве частных домов, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что фигурантка подыскивала жителей, имеющих право на материнский капитал, после чего оформляла в финансовой организации займы на строительство частных домов. Подготовленные документы и заявления обвиняемая направляла в соответствующие органы, тем самым получая средства федерального бюджета.

«Впоследствии часть полученных средств фигурантка отдавала родителям, а большую оставляла себе. Таким образом, она обналичила средства материнского капитала, похитив из федерального бюджета более 1,8 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Фигурантке предъявлено обвинение в получении выплат группой лиц по сговору в особо крупном размере (ст. 159.2 УК). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Противоправную деятельность обвиняемой пресекли следователи СК совместно с МВД по Удмуртии.

На суде обвиняемая и ее защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Ленинский райсуд Ижевска 5 сентября отправил риэлтора под домашний арест на один месяц, до 4 октября.