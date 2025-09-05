На Ставрополье средняя стоимость автомобиля выросла на 3,7%

В августе 2025 года средняя стоимость автомобиля увеличилась на 3,7% и составила 3,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заметнее всего подорожали кроссоверы Jetour Dashing (+6,3%), цена за эту модель в среднем составляет 3,3 млн руб. На втором месте находятся Tank 300 (+2,1%) — 4,8 млн руб., на третьем — Lada Granta (+1,8%) — почти 1,2 млн руб.

При этом, по данным аналитиков, в регионе на 9% снизилась средняя стоимость Omoda C5 (2,6 млн руб.), на 3,2% — Jaecoo J7 (3,3 млн руб.) и на 2,7% — Haval F7 (3,1 млн руб.).

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в августе в целом по стране составила 3,5 млн руб., что на 0,5% выше, чем в июле. Стоимость таких машин к началу 2025 года снизилась более чем на 3% по сравнению с предыдущими показателями.

В то же время устойчивость демонстрируют российские марки: средняя цена нового автомобиля остается на уровне 1,6 млн руб.

Наталья Белоштейн